Quién es la mujer con la que apareció Bad Bunny en Wimbledon

Ambos fueron captados en en All England Club de Londres mientras observaba el partido de primera ronda del tenista serbio Novak Djokovic frente al chino Wu Yibing. Bad Bunny optó por un look discreto con camiseta blanca, sudadera gris, gorra y gafas oscuras, mientras que Gabriela lució un conjunto en tonos azules y joyería minimalista.

Gabriela Berlingeri es una empresaria, modelo e influencer originaria de Puerto Rico. Además de desarrollar su propia línea de joyería y proyectos empresariales, ha colaborado creativamente con Bad Bunny en distintas etapas de su carrera. La pareja comenzó su relación en 2017, y aunque se separaron públicamente en 2022, siempre mantuvieron una relación cercana y amistosa.

Getty

Durante su romance, Gabriela participó en proyectos musicales del artista y se convirtió en una de las figuras más cercanas a Bad Bunny, quien tras su ruptura, mantuvo una mediática relación con la modelo Kendall Jenner entre 2023 y 2024.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su reconciliación, sin embargo, sus apariciones públicas han sido cada vez más frecuentes. Además de Wimbledon, fueron vistos en Argentina, Alemania y durante eventos relacionados con la gira mundial del cantante.