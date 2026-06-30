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¿Cómo era el vestido de novia de Zendaya? Su estilista hace inesperada revelación

El reconocido estilista aseguró que los diseños generados por inteligencia artificial no se acercan al vestido que la actriz usó en su boda con Tom Holland y prometió que la realidad superó por mucho a las versiones virales.

Junio 30, 2026 • 
Tania Franco
Law Roach rompe el silencio sobre el vestido de novia de Zendaya

IG: Zendaya.

Las imágenes generadas con inteligencia artificial que imaginaban a Zendaya con un vestido de novia se volvieron virales tras confirmarse su matrimonio con Tom Holland. Sin embargo, para Law Roach, estilista y colaborador de confianza de la actriz, ninguna de esas propuestas estuvo cerca de la realidad.

¿Cómo era el vestido de novia de Zendaya? Su estilista hace inesperada revelación

Durante una entrevista en Good Morning America, Roach fue cuestionado sobre las fotografías creadas con IA que inundaron las redes sociales y dejó claro que el vestido auténtico fue muy superior a cualquiera de esas versiones.
Aunque evitó revelar detalles del diseño o de la ceremonia, el estilista aseguró que el look nupcial de Zendaya superó por completo las expectativas y que las imágenes creadas por inteligencia artificial “no eran lo suficientemente buenas”.

¿Cómo era el vestido de novia de Zendaya? Su estilista hace inesperada revelación

Getty Images.

Fieles a la discreción que ha caracterizado su relación, Zendaya y Tom Holland han mantenido en privado los detalles de su boda, por lo que el vestido de la actriz continúa siendo uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo.

Las declaraciones de Law Roach solo han aumentado la expectativa entre los fans, quienes ahora esperan que, algún día, la pareja decida compartir un vistazo oficial del vestido que, según su estilista, fue mucho más espectacular que cualquier recreación hecha con inteligencia artificial.

Zendaya
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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