¿Cómo era el vestido de novia de Zendaya? Su estilista hace inesperada revelación

Las imágenes generadas con inteligencia artificial que imaginaban a Zendaya con un vestido de novia se volvieron virales tras confirmarse su matrimonio con Tom Holland. Sin embargo, para Law Roach, estilista y colaborador de confianza de la actriz, ninguna de esas propuestas estuvo cerca de la realidad.

Durante una entrevista en Good Morning America, Roach fue cuestionado sobre las fotografías creadas con IA que inundaron las redes sociales y dejó claro que el vestido auténtico fue muy superior a cualquiera de esas versiones.

Aunque evitó revelar detalles del diseño o de la ceremonia, el estilista aseguró que el look nupcial de Zendaya superó por completo las expectativas y que las imágenes creadas por inteligencia artificial “no eran lo suficientemente buenas”.

Getty Images.

Fieles a la discreción que ha caracterizado su relación, Zendaya y Tom Holland han mantenido en privado los detalles de su boda, por lo que el vestido de la actriz continúa siendo uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo.

Las declaraciones de Law Roach solo han aumentado la expectativa entre los fans, quienes ahora esperan que, algún día, la pareja decida compartir un vistazo oficial del vestido que, según su estilista, fue mucho más espectacular que cualquier recreación hecha con inteligencia artificial.