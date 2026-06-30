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Jason Momoa revela cuál es su canción favorita de su suegro Ricardo Arjona

El actor contó que asistió a dos conciertos de su suegro en Guatemala y confesó que uno de los temas más recientes del cantautor es el que más lo ha conquistado.

Junio 30, 2026 • 
Tania Franco
Jason Momoa revela cuál es su canción favorita de su suegro Ricardo Arjona

IG: Jason Momoa.

Jason Momoa volvió a demostrar la admiración que siente por su suegro, Ricardo Arjona. Durante una entrevista, el actor reveló que recientemente viajó a Guatemala para asistir a dos conciertos del cantautor y confesó cuál es la canción que más disfruta de su repertorio.

Jason Momoa revela cuál es su canción favorita de su suegro Ricardo Arjona

IG: Jason Momoa.

No me sé todas las canciones de memoria, pero el espectáculo completo me dejó impresionado. Mi favorita... no recuerdo el nombre de la canción, era en la que aparece mi chica... ¡Mujeres!
Jason Momoa

Las declaraciones llegan en medio de la consolidación de la relación entre Jason Momoa y Adria Arjona, hija del cantante, quienes han hecho varias apariciones públicas juntos durante los últimos meses.

Jason Momoa Adria Arjona Ricardo Arjona
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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