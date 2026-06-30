Jason Momoa revela cuál es su canción favorita de su suegro Ricardo Arjona

Jason Momoa volvió a demostrar la admiración que siente por su suegro, Ricardo Arjona. Durante una entrevista, el actor reveló que recientemente viajó a Guatemala para asistir a dos conciertos del cantautor y confesó cuál es la canción que más disfruta de su repertorio.

IG: Jason Momoa.

No me sé todas las canciones de memoria, pero el espectáculo completo me dejó impresionado. Mi favorita... no recuerdo el nombre de la canción, era en la que aparece mi chica... ¡Mujeres! Jason Momoa

Las declaraciones llegan en medio de la consolidación de la relación entre Jason Momoa y Adria Arjona, hija del cantante, quienes han hecho varias apariciones públicas juntos durante los últimos meses.