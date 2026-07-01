Quién es Moisés Caicedo, el futbolista ecuatoriano que triunfa en Chelsea, uno de los más valiosos de América

A sus 24 años, el mediocampista del Chelsea no solo es una de las máximas figuras de la selección de Ecuador en el Mundial, sino también uno de los futbolistas más valiosos de América y uno de los mejores pagados de la Premier League.

Moisés inició su carrera profesional en Independiente del Valle, club reconocido por formar grandes talentos sudamericanos. Su talento llamó la atención de Europa y en 2021, fue fichado por el Brighton & Hove Albion de Inglaterra, donde se consolidó como uno de los mediocampistas defensivos más prometedores del mundo.

Más adelante, en agosto de 2023, el Chelsea FC concretó su fichaje por una cifra que alcanzó los 115 millones de libras esterlinas, convirtiéndose en ese momento en el traspaso más caro en la historia del futbol británico.

Actualmente, el ecuatoriano posee un valor de mercado estimado en 100 millones de euros, lo que lo coloca como el futbolista ecuatoriano más valioso del mundo y entre los más cotizados de América.

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De acuerdo con registros salariales, el mediocampista percibe un salario base cercano a los 7.8 millones de libras esterlinas por temporada, lo que equivale a más de 10 millones de dólares anuales.

Para este Mundial, recibió el gafete de capitán, sucediendo a Enner Valencia, y encabezando a una de las generaciones más talentosas en la historia del futbol ecuatoriano.

Fuera de la cancha, ha impulsado proyectos sociales en su país natal como la creación de academias de futbol para niños y jóvenes en situación vulnerable.