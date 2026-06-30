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Moisés Caicedo
Sports
Quién es Moisés Caicedo, el futbolista ecuatoriano que triunfa en Chelsea, uno de los más valiosos de América
El nombre de Moisés se ha convertido en sinónimo de éxito para el futbol ecuatoriano
Junio 30, 2026
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Diana Laura Sánchez