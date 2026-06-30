Nacido en Berwyn, Illinois, Brian Gutiérrez, de 23 años, inició su trayectoria internacional con las selecciones juveniles de Estados Unidos; sin embargo, el mediocampista decidió representar a México, una elección que hoy lo tiene como una de las piezas importantes del Tricolor en el Mundial de 2026.

En una reciente entrevista, donde admitió que ha tenido errores durante su participación en el Mundial 2026, Brian también reveló las razones que lo llevaron a elegir a México sobre Estados Unidos.

Brian Gutiérrez revela por qué eligió a México sobre Estados Unidos

Durante una conversación con Tania Rincón para TUDN, Brian fue claro al explicar su elección de la selección mexicana sobre la de Estados Unidos para desarrollar su carrera en el futbol profesional.

“Como le dije a mis papás, el día que me llame México le voy a decir que sí. Entonces cuando Javier me llamó y me dijo que si quería jugar para México no dudé, entonces le dije que sí”, señaló Gutiérrez.

Brian se consolidó como una de las revelaciones de Chivas y, tras destacar en menos de 17 partidos, convenció a Javier Aguirre para incluirlo en la convocatoria de México para el Mundial 2026.

Brian Gutiérrez revela por qué eligió a México sobre Estados Unidos para el Mundial 2026 Getty Images

El desempeño de Brian Gutiérrez en el Mundial 2026 con la Selección de México

Durante la fase de grupos, Gutiérrez fue titular ante Sudáfrica y Corea del Sur, sumando más de 130 minutos, aunque sin lograr marcar ni asistir y con discreta participación ofensiva.

“No han sido los mejores partidos para mí. Creo que puedo mejorar, no es lo que esperaba la gente de mí; pero tengo esa autocrítica. El futbol te da revanchas y esa revancha es el martes para mí”.

Brian Gutiérrez con la mira en Ecuador

El futbolista reconoció que aún no ha mostrado su mejor versión, pero confía en que el duelo ante Ecuador será la oportunidad ideal para reivindicarse y responder a las expectativas de la afición mexicana.

“Creo que es ganar o ganar. No hay de otra. Nosotros nos vemos ya en Octavos, sin embargo, la primera fase es el martes contra Ecuador. A la afición, que nos sigan apoyando; vamos a dar lo que podemos dar. Le queremos dar esa alegría al país”.

El duelo ante Ecuador se llevará a cabo este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.