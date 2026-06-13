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Taylor Swift hace historia al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

La cantante y compositora sumó un nuevo logro a su carrera al ser incorporada al prestigioso Salón de la Fama de los Compositores durante la ceremonia de inducción celebrada en Nueva York

Junio 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Con 36 años, Taylor Swift se convirtió en la mujer más joven en recibir este reconocimiento, un honor reservado para los autores que han dejado una huella imborrable en la historia de la música.

La intérprete de “Love Story”, fue presentada por el cineasta Steven Spielberg, a quien Swift eligió personalmente para acompañarla en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Durante la gala, la estrella ofreció un emotivo discurso de más de 20 minutos en el que recordó los sacrificios que hizo su familia para apoyarla desde sus primeros años en la música y destacó que la composición siempre ha sido la parte más natural de su vida artística.

La organización reconoció el impacto de Swift como una de las compositoras más influyentes de su generación. Además, se convirtió en la primera artista en pasar de recibir el premio Hal David Starlight Award, otorgado a jóvenes talentosos en ascenso, a formar parte oficialmente del Salón de la Fama.

Para la ceremonia, Taylor eligió un vestido negro de silueta ajustada y escote palabra de honor, que complementó con joyería de diamantes.

Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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