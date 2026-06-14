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La inesperada visita de Harper Beckham a Brooklyn tras la ceremonia de David Beckham

Un reporte de Page Six asegura que la hija menor de David y Victoria Beckham visitó la residencia de su hermano en Los Ángeles después del homenaje a su padre

Junio 13, 2026 • 
Tania Franco
La inesperada visita de Harper Beckham a Brooklyn tras la ceremonia de David Beckham

Getty Images.

En medio del distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, Harper Beckham habría dado un inesperado paso para acercarse a su hermano. Según una exclusiva de Page Six, la joven de 14 años visitó la mansión de Brooklyn en Los Ángeles pocas horas después de que David Beckham recibiera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

David Beckham recibe su estrella en Hollywood acompañado por Victoria y sus hijos

Getty Images.

Las fotografías publicadas por el medio muestran a Harper llegando a la propiedad con el mismo vestido rosa que lució durante la ceremonia en honor a su padre. Sin embargo, la visita fue breve. De acuerdo con Page Six, Brooklyn no estaba en casa en ese momento, ya que se encontraba en Nueva York, mientras que su esposa, Nicola Peltz, también estaba fuera de la ciudad.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham

Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain

La ausencia de Brooklyn en uno de los días más importantes para David Beckham llamó la atención, especialmente porque al homenaje asistieron Victoria Beckham, Romeo, Cruz y Harper, además de amigos cercanos como Tom Cruise y Eva Longoria.

Aunque ninguna de las partes ha comentado públicamente sobre la situación, la visita de Harper ha sido vista como un gesto que refleja el vínculo que aún mantiene con su hermano mayor en medio de las especulaciones sobre la relación familiar.

Brooklyn Beckham David Beckham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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