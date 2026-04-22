Sebastián Zurita apuesta por cambiar la industria

Por Alexander Llera
En una industria donde las definiciones suelen ser claras y los caminos parecen ya trazados, Sebastián Zurita prefiere moverse desde otro lugar: la inquietud. Durante su reciente encuentro con nosotros, el actor dejó ver una faceta mucho más introspectiva, marcada por la evolución personal y una necesidad constante de reinventarse.
“Ni yo sé bien quién soy hoy”, dice entre risas, pero con honestidad. “Creo que soy una persona inquieta, creativa, que le gusta disfrutar la vida, ponerse retos y tratar de ser feliz cada vez que se puede”.
Lejos de ser una respuesta improvisada, su declaración marca el tono de una conversación que gira alrededor de crecimiento, procesos y transformación. Zurita no habla desde la certeza absoluta, sino desde un lugar mucho más real: el de alguien que sigue construyéndose.
Esa búsqueda personal también se refleja en su carrera. Después de años de trabajo constante, el actor reconoce que hoy vive una etapa distinta.
“Si me hubieras preguntado hace un año, te diría que estaba plantando semillas. Hoy ya estamos en una etapa donde empiezan a verse los frutos”, comparte.
Se trata de un momento donde la experiencia se combina con una visión más clara de lo que quiere hacer. Ya no solo se trata de actuar, sino de elegir proyectos con intención y construir algo más grande alrededor de su carrera.
By Invitation Only: cambiar las reglas del juego
Esa misma inquietud lo llevó a crear By Invitation Only, una iniciativa que busca transformar la forma en la que se forma el talento en México. Más que una escuela, Zurita la define como una herramienta.
“Es una carrera muy difícil, muy solitaria... y creo que lo que hace falta es comunidad”, explica.
El proyecto nace de una experiencia personal. Tras estudiar actuación en Los Ángeles, el actor notó la diferencia en el acceso a coaches internacionales y oportunidades de formación. Fue entonces cuando surgió la idea de traer ese modelo a México.
“¿Cómo puedo acercar esa experiencia aquí? ¿Cómo puedo traer a gente que está donde muchos queremos estar, para que nos digan qué se necesita realmente?”, cuestiona.
By Invitation Only se estructura a través de masterclasses intensivas, encuentros y conversaciones directas con profesionales de la industria. Pero lo que realmente lo distingue es su enfoque práctico y cercano.
“No es sustituir una carrera. Son herramientas, shortcuts, para que puedas encontrar tu camino sin perderte en el ruido”, explica.
Además, no está dirigido únicamente a actores. Directores, escritores y creativos también forman parte de esta comunidad que busca entender el entretenimiento desde una perspectiva más completa.
“Cuando eres director o escritor, necesitas saber cómo hablar con un actor, qué hace una buena escena. Todo está conectado”, añade.
Más allá de la formación, el proyecto también plantea un cambio de mentalidad dentro de la industria.
“Si cambiáramos el chip y en lugar de competir todo el tiempo pensáramos en crecer juntos... creo que sería otra historia”, reflexiona.
Carlota: ambición y escala internacional
Esa visión de crecimiento también se refleja en los proyectos que elige. Uno de los más importantes actualmente es Carlota, una producción de época que se encuentra en rodaje y que representa uno de los mayores retos de su carrera.
“Es una de las producciones más grandes y ambiciosas que se están haciendo en México”, afirma.
El proyecto, que ha implicado meses de trabajo, se desarrolla en distintas locaciones internacionales, incluyendo Madrid y Colombia, y cuenta con un elenco amplio y una producción de gran escala.
“Llevamos casi seis meses de rodaje... es un proyecto con un valor de producción gigantesco”, explica.
Para Zurita, este tipo de apuestas son necesarias para el crecimiento de la industria.
“Nos falta ser más ambiciosos. Muchas veces no es falta de creatividad, sino de incentivos”, señala.
La llegada de grandes plataformas y estudios internacionales ha permitido que historias mexicanas tengan presupuestos más altos y una proyección global.
“Cuando le apuestan a una historia original mexicana con un gran presupuesto, eso hace que podamos competir a nivel global”, concluye.
Una evolución constante
Hoy, Sebastián Zurita se encuentra en un punto donde su carrera ya no gira únicamente alrededor de la actuación. Su enfoque es más amplio: crear, conectar y construir.
Desde una búsqueda personal honesta, hasta la creación de comunidad con By Invitation Only, y proyectos ambiciosos como Carlota, el actor está redefiniendo su lugar en la industria.
Y aunque él mismo diga que aún no sabe exactamente quién es, lo cierto es que su camino parece cada vez más claro: seguir evolucionando.