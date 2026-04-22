Dua Lipa y Callum Turner tendrán una boda italiana de tres días

La intérprete Dua Lipa y el actor Callum Turner estarían preparando su enlace matrimonial, de acuerdo con reportes de medios italianos.

Según el diario II Giornale di Sicilia, la celebración se llevaría a cabo del 5 al 7 de septiembre y tendría una duración de tres días, con invitados alojados en el exclusivo hotel Villa Igiea, un histórico palacio convertido en alojamiento de lujo. Los primeros artistas confirmados son: Mark Ronson, Charli XCX, Olivia Dean, Elton John, Donatella Versace, Jennie y Rosé.

Los reportes indican que la pareja habría reservado varias suites del recinto, conocido por albergar bodas de alto perfil. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de los novios.

Los rumores han cobrado fuerza debido a que ambos recientemente viajaron a Palermo en el verano, donde compartieron románticos momentos juntos.

La capital siciliana se ha convertido en el epicentro de las especulaciones tras los reportes que vinculan a Dua Lipa con la organizadora de bodas italiana Alessandra Grillo, reconocida por coordinar eventos de celebridades.

Además, el hotel Villa Igiea, propiedad del grupo Rocco Forte, ha sido señalado como el posible lugar del enlace, un recinto que combina arquitectura con vistas al mar mediterráneo.

