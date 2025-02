Taylor Swift está distanciada de Blake Lively por la demanda contra Justin Baldoni

En una entrevista, Taylor Swift dijo que “no puede evita sentirse usada”, por su amiga Blake Lively en la demanda contra Justin Baldoni, debido a que su nombre aparece en los documentos legales.

“Desearía que Blake no me hubiera arrastrado a toda esta situación”, dijo.

La amistad entre Taylor y Blake es una de las más comentadas de Hollywood, debido a que está atravesando una crisis que surgió a raíz de la batalla legal entre Lively y su compañero de reparto y director Justin Baldoni.

Según TMZ, la tensión entre Taylor y Lively es real, ya que una fuente aseguró al medio que Blake no estuvo invitada a la suite de la cantante en el Super Bowl, evento al que asistió con su amiga Ice Spice.

Fue el año pasado cuando celebraron juntas el triunfo de los Kansas City Chiefs.

No obstante, otras fuentes aseguran que su amistad sigue intacta, solo que no han aparecido juntas porque Taylor no quiere verse envuelta en el drama.

“Taylor sigue cercana a Blake, pero está enfocada en su propia vida y todo lo que tiene en marcha. Está en un gran momento y quiere seguir avanzando”, dijo.