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El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana

El hermano de la princesa confesó que, aunque la actriz no tiene un gran parecido físico con Lady Di, logró capturar su esencia de manera extraordinaria.

Octubre 12, 2026 • 
Tania Franco
El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana

El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana

Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

La interpretación de la princesa Diana en el cine y la televisión ha sido uno de los mayores retos para distintas actrices a lo largo de los años. Sin embargo, Charles Spencer, hermano menor de Lady Di, sorprendió al revelar que la actuación de Kristen Stewart en la película Spencer de 2021 es una de las que más lo han impresionado.

Durante una conversación con la periodista Tina Brown, el noveno conde Spencer compartió su opinión sobre la película dirigida por Pablo Larraín, en la que Stewart dio vida a la princesa de Gales durante uno de los periodos más difíciles de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos.

La película es terrible, pero me intrigó muchísimo lo buena que fue capturando a Diana. Fue una interpretación increíble.
Charles Spencer
El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana

El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana

Central Press/Getty Images

Estrenada en 2021, Spencer presenta una versión ficticia de los días que Diana pasó con la familia real británica durante las celebraciones navideñas de 1991, cuando su matrimonio atravesaba una profunda crisis. La película, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, se aleja de la biografía tradicional para explorar el estado emocional de la princesa, su relación con la monarquía y las presiones que enfrentaba dentro de la familia real.

Kristen Stewart realmente no se parece a Diana, pero, Dios mío, capturó su esencia.
Charles Spencer
El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana

El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana

Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

El conde reconoció que no ha visto The Crown, serie de Netflix en la que Emma Corrin y Elizabeth Debicki interpretaron a Diana en diferentes etapas de su vida. Por ello, evitó comparar directamente sus actuaciones con la de Kristen Stewart, aunque reconoció los premios y elogios que han recibido ambas actrices.

Sus declaraciones han vuelto a poner en conversación la interpretación de Stewart, cinco años después del estreno de Spencer, y destacan la importancia de transmitir la personalidad de Diana más allá del parecido físico

Kristen Stewart princesa Diana
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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