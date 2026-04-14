Bruno Mars ya tiene su propia calle en Las Vegas

Bruno Mars ya es oficialmente parte del mapa de Las Vegas. La ciudad decidió rendirle homenaje al artista al renombrar una de sus calles más representativas como “Bruno Mars Drive”, reconociendo su impacto en el entretenimiento del Strip durante más de una década.

El anuncio confirma el lugar que el cantante ha ganado dentro de la historia de la ciudad, gracias a sus exitosas residencias y shows que lo han consolidado como uno de los artistas más importantes de la escena en vivo. Con una emotiva presentación, el cantante leyó un mensaje que su padre le había mandado ese día.

Mi padre me envió un mensaje y me gustaría leerlo: Mi hijo amado, sé que no te gustan los consejos pero conseguir una calle con tu nombre es un momento monumental. Bruno Mars.

La ciudad se transformó en un desfile donde el cantante disfrutaba de su momento en un coche antiguo. Con este reconocimiento, Bruno Mars se suma a la lista de figuras que han dejado huella en la ciudad, consolidando su legado en uno de los escenarios más importantes del mundo.