Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc destacaron en el Baile de la Rosa de Mónaco

La aparición de la pareja captó la atención de medios y asistentes por ser una de las más elegantes del panorama social europeo actual. Los recién casados, Alexandra y Charles, fueron invitados al Baile de la Rosa, uno de los eventos benéficos más emblemáticos de la realeza monegasca, organizado tradicionalmente por la familia Grimaldi desde 1954. Creado en honor a la princesa Grace Kelly, este evento reúne cada año a miembros de la alta sociedad, celebridades y figuras influyentes con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Princesa Grace.

Alexandra deslumbró con un vestido de noche de Nina Ricci, color rosa de silueta fluida, en tonos sofisticados y con detalles delicados que resaltaban su elegancia, complementado con joyería minimalista. Mientras que Charles optó por un clásico esmoquin negro perfectamente entallado, acompañado de camisa blanca y pajarito, apostando por una estética atemporal que encajó a la perfección con el glamour del evento.