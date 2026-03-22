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Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc destacaron en el Baile de la Rosa de Mónaco

La influencer y el piloto fueron vistos entre los invitados del prestigioso evento celebrando en el Principado de Mónaco

Marzo 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La aparición de la pareja captó la atención de medios y asistentes por ser una de las más elegantes del panorama social europeo actual. Los recién casados, Alexandra y Charles, fueron invitados al Baile de la Rosa, uno de los eventos benéficos más emblemáticos de la realeza monegasca, organizado tradicionalmente por la familia Grimaldi desde 1954. Creado en honor a la princesa Grace Kelly, este evento reúne cada año a miembros de la alta sociedad, celebridades y figuras influyentes con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Princesa Grace.

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Alexandra deslumbró con un vestido de noche de Nina Ricci, color rosa de silueta fluida, en tonos sofisticados y con detalles delicados que resaltaban su elegancia, complementado con joyería minimalista. Mientras que Charles optó por un clásico esmoquin negro perfectamente entallado, acompañado de camisa blanca y pajarito, apostando por una estética atemporal que encajó a la perfección con el glamour del evento.

Charles Leclerc Alexandra Saint Mleux
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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