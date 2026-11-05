Mika Abdalla

Actriz estadounidense que interpreta a Allie Hayes en Off Campus, protagonizará la segunda temporada junto a Stephen Kalyn, dando vida a una de las historias románticas más esperadas de la saga de Elle Kennedy.
La protagonista de Off Campus convirtió su corte de pelo en una de las tendencias de belleza de 2026. Sin embargo, la actriz reveló que lleva casi una década con este estilo y trabajando con la misma peluquera, Marisa Mitchell.
La segunda temporada de Off Campus ya tiene fecha oficial de estreno y estará protagonizada por Dean Di Laurentis y Allie Hayes. Conoce qué libro de Elle Kennedy inspirará los nuevos episodios, quiénes regresan al elenco y las novedades de la historia.