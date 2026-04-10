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Eiza González habla por primera vez de su relación con Grigor Dimitrov

La actriz mexicana expresó lo feliz que está junto a su actual novio, el tenista búlgaro con quien sostiene una relación desde mayo del año pasado

Abril 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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En una reciente entrevista con Women’s Health, la intérprete mexicana describió su romance como uno de los más sanos y estables que tenido, destacando el equilibrio emocional que ha encontrado en esta etapa de su vida.

Eiza González había mantenido en discreción su vida sentimental, sin embargo, en su cuenta de Instagram ha compartido algunas fotos junto a su novio, reservando detalles íntimos de su relación.

Recordemos que Eiza y Grigor hicieron oficial su romance en mayo pasado, cuando ambos compartieron una publicación en redes sociales confirmando su noviazgo. Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos eventos y viajes, consolidándose como una de las más mediáticas del espectáculo y el deporte.

Además, la actriz expresó que su relación ha representado un cambio importante en su vida personal, pues le ha permitido priorizar su bienestar emocional. Según sus declaraciones, el apoyo mutuo ha sido clave para fortalecer el vínculo, algo que no había experimentado anteriormente.

Por otro lado, la actriz confesó que ha enfrentado problemas de salud a lo largo de su vida, especialmente de afecciones que descubrió mientras buscaba congelar sus óvulos. La actriz reveló que padece endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico, padecimientos que descubrió después de tiempo. “Cuando cumplí 30, me volví muy constante. Empecé a hacerme revisiones anuales, casi religiosamente, con resonancias magnéticas para controlar mi estado de salud”, contó.

Eiza reconoció que su novio -a quien conoció gracias a Eva Longoria- ha sido fundamental en este proceso, “está muy conectado consigo mismo. Ver eso a diario fue muy enriquecedor, y nunca había estado en una relación tan maravillosa, sana y completa, con alguien a quien admiro y respeto profundamente”.

Eiza González
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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