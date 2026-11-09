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Feng Shui
Feng Shui, tradición ancestral China que equilibra la energía de los espacios en el hogar
Lifestyle
¿Cómo preparar tu casa para Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui?
Más allá del Árbol de Navidad y los adornos, el feng shui asegura que preparar la casa para las fiestas decembrinas es la oportunidad ideal para limpiar y renovar la energía.
Noviembre 09, 2026
·
Melisa Velázquez