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Feng Shui

Feng Shui, tradición ancestral China que equilibra la energía de los espacios en el hogar

¿Cómo preparar tu casa para Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui?
Lifestyle
¿Cómo preparar tu casa para Navidad y Año Nuevo según el Feng Shui?
Más allá del Árbol de Navidad y los adornos, el feng shui asegura que preparar la casa para las fiestas decembrinas es la oportunidad ideal para limpiar y renovar la energía.
Noviembre 09, 2026
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Melisa Velázquez