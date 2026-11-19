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Corona de Adviento
Corona de Adviento: elemento de Navidad que simboliza la fe, el amor y la preparación para la llegada de Jesucristo. Está conformada por cuatro velas que se encienden cada domingo.
Lifestyle
Corona de Adviento 2026: qué representa cada color y cuándo encender las velas antes de Navidad
Más allá de la decoración navideña, la Corona de Adviento simboliza la fe, el amor y la preparación espiritual para recibir la Navidad.
Noviembre 19, 2026
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Melisa Velázquez