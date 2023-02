Pablo Lyle es sentenciado a 5 años de prisión por homicidio involuntario

Entre lágrimas, el actor Pablo Lyle pidió perdón a la familia del fallecido Juan Hernández.

La jueza Marisa Tinkler de Miami-Dade sentenció a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional a Pablo Lyle, el actor que fue acusado de homicidio involuntario. Durante la audiencia, Pablo ofreció disculpas entre lágrimas a la familia de la víctima mortal Juan Hernández, horas antes de conocer su sentencia. Y lamentó las consecuencias de los hechos. “Qué puedo decir, es algo que afecta de forma drástica a todos, realmente lo siento, de corazón, ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón, lo siento mucho”, declaró. Asimismo, el actor reflexionó sobre las acciones que pueden cambiar la vida en cuestión de segundos. “Me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera, nunca en mis sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y muchas otras fueran afectadas, en una cuestión de segundos, con un solo golpe”, agregó con la voz quebrada.

Por su parte, el abogado de Lyle insistió en que se trató de un momento que no fue planeado, en el que "él solo trató de defender a su familia”. La defensa pidió que le dieran una sentencia de un año y un día, mientras que la fiscalía había pedido una pena de entre 9 a 15 años de prisión. Asimismo, la esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, fue una de las personas que hablaron frente a la jueza antes de que se emitiera la sentencia y leyó una carta con su testimonio dirigiéndose a la familia del señor Juan Ricardo Hernández y conmovió hasta las lágrimas a su pareja, a quien también le dedicó unas palabras. Ana comenzó recordando el dolor de Pablo al enterarse del fallecimiento del señor Hernández: “Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido”, explicó Araujo. La joven reconoció que durante estos cuatro años de proceso legal no ha habido un momento en el que su familia no honre la memoria del señor Hernández y empatice con sus seres queridos: “No ha pasado un solo momento en el que hayamos estado en familia y que no hayamos bendecido a la familia Hernández”, dijo. Ana se dirigió a la viuda del señor Hernández, “muchas veces cuando pensaba lo difícil que era esta situación para mí y para mis hijos, pensaba en usted señora Mercedes. Yo sé que aquí no soy la víctima”, puntualizó. Sobre la reacción que tuvo su esposo, aquel día, Araujo comentó, “Pablo nunca fue una persona violenta, por el contrario, siempre fue alguien conciliador que busca hacer el bien a los demás y velar por los otros”.

En la parte final del mensaje, Ana expresó su apoyo incondicional a Lyle, quien vestido de uniforme rojo y con esposas, escuchó atento las palabras de Ana. Vestido con uniforme rojo y portando unas esposas. "Quiero decir que estoy muy orgullosa de ti Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgarte por una reacción de segundos que no te define como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor y de tu arrepentimiento", "Siempre te lo he dicho eres un corazón con patas. Gracias Pablo", fue la frase que provocó las lágrimas del actor.