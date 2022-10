Ellos son Aranza y Mauro, los hijos de Pablo Lyle y Ana Araujo

Los hijos de Pablo Lyle y Ana Araujo tienen 11 y 7 años de edad. Antes de que su vida familiar cambiará por completo, Aranza y Mauro eran muy felices junto a sus padres.

La vida del actor Pablo Lyle dio un giro radical después de que fue declarado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, quien murió después de que Pablo le dio un golpe por el que terminó en el suelo y después murió en un hospital.

Pablo lleva tres años bajo arresto domiciliario, sin embargo, se espera que el 26 de octubre se dicte la sentencia final que enfrentará. Según el abogado Carlos González, el actor podría pasar de 9 a 15 años de prisión, “dependiendo de las pautas de la fiscalía”.

El mexicano de 35 años, fue acusado de homicidio involuntario. Se esperaba que Lyle testificara, sin embargo, decidió no hacerlo y le comunicó al juez que siguiendo el consejo de su abogado no rendiría más declaraciones.

Los abogados del actor Pablo Lyle buscaron comprobar que no había delito por el cuál Pablo tenga que pisar la cárcel, bajo el argumento de que su cliente actuó en legitima defensa al sentirse amenazado ante las actitudes del fallecido.

Su esposa Ana Araujo y su familia estuvo presente en la corte cuando la jueza dio a conocer el veredicto final. Con sentidos abrazos y un beso en la boca, Ana se despidió del padre de sus hijos que fue esposado para dirigirse con las autoridades de Miami.

Sin duda, la decisión del jurado ha sido una tragedia para la familia de Lyle, quien tiene dos hijos con Ana Araujo que no han podido convivir con su padre desde que se vio involucrado en este altercado vial.

Ellos son los hijos de Pablo Lyle y Ana Araujo

Actualmente los pequeños Aranza y Mauro tiene 11 y 7 años de edad. Pablo y Ana iniciaron su romance cuando eran adolescentes y ambos vivían en Mazatlán. Desafortunadamente, el noviazgo duró poco y cada uno siguió con sus vidas, 8 años después se reencontraron y retomaron su romance que los llevó al altar en 2011.

Pablo y Ana se convirtieron en esposos, pero antes ella ya se había convertido en mamá de Aranza, quien nació en el año 2011, a pesar de que la joven no es hija biológica de Pablo, él ha sido la figura paterna de la niña.

Después, en el mismo año que se casaron nació su hijo menor Mauro, a quien bautizaron el mismo día de su boda durante una íntima ceremonia en Mazatlán.

Desde que Pablo se encuentra bajo arresto domiciliario, Ana desarrolló su faceta como empresaria para sacar adelante a su familia, es fundadora y repostera de Skinny Bakery, una marca de postres horneados sin azúcar ni harina refinada. Además, tiene su propio podcast “My wellness friend”, donde habla de temas de bienestar junto a José, un nutriólogo que comparte sus conocimientos de neuronutrición.

En sus redes sociales, Pablo se dejaba ver como un papá dedicado a su familia antes de ser arrestado, compartía imágenes de los momentos más felices que vivió con sus hijos.

El testimonio de Ana Araujo en el juicio de Pablo Lyle

La esposa de Pablo Lyle, dio su testimonio en el juicio y narró a detalle lo que sucedió el día del incidente y cómo sus hijos presenciaron todo. Con ayuda de una traductora, Ana respondió en español las preguntas de los abogados de su esposo y de la fiscalía.

Ana aseguró que sus hijos se asustaron demasiado tras el percance vial en 2019. “Lucas (iba al volante), Pablo en el copiloto, yo sentada atrás de Lucas y venía Mauro, mi hijo conmigo, y luego Aranza (su otra hija) y Thiago. Recuerdo que Lucas tomó una salida que después se dio cuenta que no era la correcta”.

“Recuerdo que (Lucas) dice ‘lo siento’ y continuamos. (Después) comenzamos a escuchar un claxon que nos empezó a tocar súper fuerte. (El claxon) era muy agresivo, duró mucho tiempo. De hecho a mí me pareció muy exagerado”.

“Recuerdo que pidió disculpas (Delfino), venía pitándonos un claxon muy fuerte todo el camino hasta que nos detuvimos y comencé a escuchar a un señor gritando, insultando, diciendo groserías”.

Ana narró el momento más aterrador que vivió durante este incidente. “Me asusté muchísimo, me empezó a latir el corazón muy fuerte, y en eso escucho que golpean la camioneta”. Y dijo que si logró ver quién fue la persona que golpeó la camioneta. “Si vi porque volteé, Mauro que venía al lado de mí me abrazó muy fuerte y empezó a llorar y trató de protegerse conmigo, recuerdo que Aranza se tapó los oídos y trató de hacerse bolita, al lado de mí”.

Mientras que Lucas, “se baja de la camioneta, se bajó y el señor lo agarró y se fueron avanzando para atrás y los perdí de vista”.

“Recuerdo que Pablo estaba intentando detener la camioneta porque me doy cuenta que la camioneta sigue avanzando, adelante había una avenida, estaban pasando coches. En ese momento estaba en pánico, los niños estaban muy asustados, estaban haciendo mucho ruido y veo la cara de Pablo asustado tratando de detener la camioneta. Yo traté de querer ayudar a poner parking pero no pude porque tenía el cinturón de seguridad y tenía a los niños encima de mí y recuerdo que Pablo sale de la camioneta y le grita a la persona que estaba ahí ‘tranquilo, hay niños en el coche’”.

