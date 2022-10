“La amo”: Humberto Zurita confiesa sus sentimientos por Stephanie Salas

En medio de los rumores de romance, el actor Humberto Zurita aclaró cuál es su situación sentimental con Stephanie Salas.

El actor Humberto Zurita finalmente confesó lo que siente por la ex de Luis Miguel, en medio de las especulaciones de que su relación va más allá de una amistad, después de que fueron captados juntos en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

En el programa de Maxine Woodside, la conductora cuestionó al actor sobre los motivos por los que ha evadido a la prensa cuando lo cuestionan sobre la hija de Sylvia Pasquel.

“Lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto. ¿ok? Listo. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, digan lo que quieran”, expresó.

Aunque no dio más detalles, recalcó que no hablará más sobre su vida personal, pese a que en días pasados señaló que no tenía claros sus sentimientos por Stephanie Salas. “Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo”.

Hace unos días, el actor se mostró con una actitud molesta y ante la insistencia de los reporteros sobre su supuesta relación con Stephanie Salas, Zurita dijo, “Con permiso. No contesto rumores”.

Por otro lado, Sylvia Pasquel le dio el visto bueno para iniciar un romance con su hija.

“Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él. Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno”. “Está muy guapetón mi Humberto. Es un chulo y además es un caballero, guapo, buen actor, estaría muy padre, porque mi hija también está muy bonita”, agregó Sylvia sobre Zurita, quien desde que murió su esposa Christian Bach, no ha tenido una pareja, aunque lo han vinculado sentimentalmente con varias famosas.

