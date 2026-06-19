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Olivia Wilde rompe el silencio sobre su polémico romance con Harry Styles: “Tuvimos una relación hermosa”

La actriz y directora habló por primera vez sobre su historia de amor con Harry Styles y las críticas que enfrentó durante su relación, que comenzó tras su separación de Jason Sudeikis, padre de sus dos hijos.

Junio 18, 2026 • 
Tania Franco
Olivia Wilde rompe el silencio sobre su polémico romance con Harry Styles: “Tuvimos una relación hermosa”

Instagram: Olivia Wilde - Harry Styles.

En medio de los rumores que rodean la vida sentimental de Harry Styles, Olivia Wilde decidió hablar por primera vez sobre la relación que mantuvo con el cantante y actor. Durante su participación en el popular pódcast Call Her Daddy, la actriz y directora recordó el intenso escrutinio público que enfrentaron mientras estuvieron juntos y aseguró que gran parte de las críticas tenían poco que ver con ella.

Una relación polémica desde su inicio

La relación entre Wilde y Styles comenzó en 2021, cuando ambos trabajaron en la película “Don’t Worry Darling”. En aquel momento, la noticia generó una enorme controversia, ya que la directora terminó su relación con el actor Jason Sudeikis, estrella de Ted Lasso y padre de sus dos hijos, Otis y Daisy.

Olivia Wilde anuncia la llegada de su segundo hijo

Getty Images.

Durante la entrevista, Wilde confesó que aún no comprende del todo por qué su romance provocó una reacción tan fuerte entre el público.

Realmente molestó a mucha gente. No lo entiendo todavía. [...] Entiendo que tenía muy poco que ver conmigo. Es algo que hemos hecho a las mujeres durante mucho tiempo. ¿Por qué sucede? No lo sé.
Olivia Wilde

Un amor profundo

Según Wilde, el cantante carga con el peso de una enorme fama y de las expectativas de millones de seguidores alrededor del mundo. Lejos de enfocarse en la polémica, la directora recordó con cariño el tiempo que compartieron juntos.

harry styles antes

Getty Images.

Tuvimos una relación maravillosa. Fue muy dulce, muy hermosa y realmente muy hogareña, amable y encantadora. Creo que vivíamos dentro de una pequeña burbuja, y los juicios externos nunca lograron entrar en ella, lo cual fue casi un milagro, una pequeña prueba de que supimos construir ese espacio para nosotros.
Olivia Wilde

La actriz incluso sugirió que algunas personas parecían molestas por verlos felices. Las declaraciones llegan años después del final de su relación con Styles, quien actualmente enfrenta especulaciones sobre su vida amorosa tras el fin de su noviazgo con Taylor Russell. Mientras tanto, Wilde parece decidida a reivindicar una historia que, pese a la controversia, recuerda como una etapa especialmente feliz de su vida.

Harry Styles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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