Ellos son los hijos de Brendan Fraser que aplaudieron su primer Oscar

Brendan Fraser selló un inesperado regreso a Hollywood al ganar este domingo el Oscar al mejor actor por su poderosa interpretación en el drama ‘The Whale’. El actor, que deleitó a millones en los años 1990 con “La momia” y “George de la selva”, conquistó a los votantes de la Academia al encarnar a un profesor obeso que, atormentado por el duelo, come de forma compulsiva.

“Empecé en este negocio hace 30 años, y las cosas no me resultaron fáciles”, afirmó al borde las lágrimas al recibir la estatuilla. “Gracias por este reconocimiento”.

Brendan Fraser ya tiene su Oscar 🥹 Así ha sido la gran ovación que se ha llevado en la sala de prensa tras recoger su premio a Mejor Actor por su brillante papel en 'La ballena (The Whale)' 👏👏 ¡Te queremos, Brendan! #Oscars pic.twitter.com/3IOD1caKpb — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) March 13, 2023

‘The Whale’, de Darren Aronofsky, marca el retorno del actor de 54 años que pausó su carrera en la década del 2000 en medio de una crisis personal y tras haber acusado a una figura de la industria de acoso sexual.

En la cinta, adaptación de una obra de teatro de Samuel D. Hunter, Fraser reaparece irreconocible en la piel de Charlie, un profesor de inglés de 270 kilos que enseña por videollamada, solo tiene contacto personal con su enfermera y amiga Liz (Hong Chau), y apenas se levanta del sofá.

El drama muestra los intentos de Charlie por reconectarse con su rebelde y distante hija adolescente Ellie, interpretada por Sadie Sink, la joven estrella de la serie ‘Stranger Things’.

El actor, envuelto en prótesis para simular el sobrepeso, recurre a su voz y a expresiones faciales para transmitir la agonía y la resignación de un ser humano que se siente perdido pero que tiene explosiones de pasión y esperanza.

“Charlie es, de lejos, el hombre más heroico que he interpretado”, dijo Fraser en el estreno mundial de la película en Venecia el año pasado. “Su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacarlo”.

¿Cuántos hijos tiene Brendan Fraser?

Brendan Fraser es padre de tres hijos que tuvo con su entonces esposa Afton Smith: Griffin Arthur (2002), Holden Fletcher Fraser (2004) y Leland Francis Fraser (2006).

¿Quiénes son los hijos de Brendan Fraser?

Brendan y Afton se conocieron en una fiesta de Winona Ryder en 1993, y en 1998 decidieron casarse. Se divorciaron en 2007 pero decidieron hacer co-parenting, y él ve a los niños “todo el tiempo”, mencionó el actor en entrevista con GQ. Y aunque no se les ha visto con frecuencia, sí acompañan de manera esporádica a su papá a las alfombras rojas —como en los premios Oscar 2023, donde Fraser reveló que al enterarse que tenía una nominación lo sorprendieron ‘con globos y pastel’.

Griffin Arthur Fraser, 20, tiene autismo; esto lo reveló el actor en la entrevista de GQ, "[Griffin] es curativo para todos los que lo conocen, me di cuenta. La gente tiene algunas asperezas en ellos. O simplemente los hace, no sé... pone las cosas en un relieve más agudo y tal vez encuentra una manera de tener un poco más de compasión. No se ponen a sí mismos en primer lugar cuando están con él”.

Holden Fletcher Fraser, 18, en referencia al Oscar de su papá, dijo a People que está muy orgulloso: “estamos increíblemente orgullosos, nos sentimos sobre la luna”. Y Leland Francis Fraser, 16, es el menor que ocasionalmente acompaña a sus hermanos mayores en las premiaciones o alfombras rojas.

Con información de AFP.