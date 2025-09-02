Amanda Seyfried rompe en llanto con ovación de 15 minutos en el Festival de Venecia

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 ha regalado una de sus escenas más conmovedoras con Amanda Seyfried como protagonista. La actriz no pudo contener las lágrimas al recibir una ovación de pie que se prolongó durante 15 minutos tras la proyección de The Testament of Ann Lee, la película que marca un nuevo capítulo en su carrera.

Una ovación que se volvió viral

El público presente en la sala del prestigioso certamen se puso de pie para aplaudir la interpretación de Seyfried, quien visiblemente emocionada agradeció entre lágrimas. El video del momento rápidamente circuló en redes sociales, convirtiéndose en tendencia y confirmando el impacto de su actuación en la crítica y la audiencia.

The Testament of Ann Lee: la película que la llevó a Venecia

Dirigida por cineastas aclamados, la cinta presenta una historia cargada de dramatismo en la que Seyfried interpreta un papel que exige gran profundidad emocional. Su desempeño ha sido descrito como uno de los más poderosos de su carrera, consolidándola como seria contendiente en la próxima temporada de premios.

Aunque Seyfried ya es reconocida por papeles icónicos en películas como Les Misérables y Mank (por la que fue nominada al Oscar), este nuevo logro en Venecia podría marcar un punto de inflexión. La ovación de 15 minutos no solo fue un homenaje a su trabajo, sino también un reconocimiento a su versatilidad y madurez artística.