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Amanda Seyfried habla de su amistad con Lindsay Lohan, 22 años después de ‘Mean Girls’

La actriz habló sobre la sólida amistad que ha construido con Lindsay Lohan desde el rodaje de la icónica película y aseguró que siempre puede contar con ella.

Junio 15, 2026 • 
Tania Franco
Amanda Seyfried habla de su amistad con Lindsay Lohan, 22 años después de 'Mean Girls'

Michael Caulfield Archive/WireImage

Más de dos décadas después del estreno de ‘Mean Girls’, Amanda Seyfried y Lindsay Lohan siguen demostrando que el vínculo que nació durante la filmación de la exitosa comedia adolescente trascendió la pantalla.

En una reciente entrevista con GQ, Seyfried habló sobre la relación que mantiene con su excompañera de reparto y destacó la confianza y el respeto que han construido a lo largo de los años. La actriz explicó que lo que comenzó como una experiencia compartida durante el rodaje de la película se convirtió con el tiempo en una amistad genuina y significativa.

Lo que comenzó como una experiencia compartida se ha convertido, con el tiempo, en una amistad significativa. Ahora hablamos más sobre la vida, la maternidad y nuestras familias.
Amanda Seyfried
Lindsay Lohan - Dubaí

XNY/Star Max/GC Images

Amanda también aseguró que Lindsay Lohan siempre ha sido una persona en la que puede apoyarse, algo que considera cada vez más valioso y difícil de encontrar en la industria del entretenimiento. Ambas continúan nutriendo su amistad a 20 años del estreno de una de las películas juveniles más emblemáticas de los años 2000.

Lindsay Lohan Amanda Seyfried
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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