El reencuentro entre Leighton Meester y Chace Crawford que revivivió Gossip Girl, así lucen en 2026

El reciente reencuentro entre Leighton Meester y Chace Crawford ha desatado una ola de nostalgia entre los fans de Gossip Girl, una producción que marcó a toda una generación.

Estrenada en 2007 y con seis temporadas al aire hasta 2012, la serie se convirtió en un fenómeno global gracias a su retrato del Upper East Side de Nueva York, donde lujo, secretos y drama adolescente definían la vida de sus protagonistas. Sus personajes eran Blair Waldorf, conocida por su elegancia, ambición y carácter dominante, y Nate Archibald, apodado el “golden boy” carismático y leal, se posicionaron como figuras clave dentro de la narrativa que exploraba poder, relaciones y estatus social.

Getty Images.

A casi dos décadas de su estreno, verlos juntos nuevamente durante la cena de Falconeri celebrando la colección Ultrafine Cashmere en Los Ángeles, revive el impacto cultural que tuvo la serie en la moda, el entretenimiento y la cultura pop.

Hoy, sus vidas han tomado caminos distintos. Leighton Meester ha continuado su carrera en actuación y está casada con el actor Adam Brody —recordado por The O.C.—juntos son padres de dos hijos. Por su parte, Chace Crawford ha seguido consolidándose en la industria con proyectos como The Boys, manteniéndose vigente en la pantalla.