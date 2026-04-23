Novio de Andrea Legarreta habla sobre Erik Rubín

El conductor primero respondió sobre la atención mediática que ha recibido luego de que se confirmara su romance con la conductora Andrea Legarreta. En declaraciones recogidas por el periodista Edén Dorantes, expresó, “estar con una persona como Andrea me hace muy feliz, la verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”.

Luis Carlos también habló de la convivencia que tiene su novia con su ex, con quien comparte dos hijas, y reconoció que lo tiene sin cuidado si los demás no entienden la relación de Legarreta con Erik Rubín. “Eso es cuestión de esas personas que lo puedan entender o no, pero nosotros estamos muy bien y muy contentos, la verdad”, esto luego de que la conductora y su ex viajaron con sus hijas a Disneyland.

“Más que nada saber llevarlo, llevar una relación de la forma en la que a cada uno le funciona. Y nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”, añadió.

Por otro lado, también habló sobre su asistencia el evento en el que Mía presentó su nueva canción Lento, el pasado 17 de abril. Al respecto manifestó, “tuve el gusto de estar ahí apoyando a Mía. Fue un evento muy especial porque fue el lanzamiento de su nueva canción, de su música. Y verla evolucionar ha sido algo muy, muy mágico. Y también poder estar ahí para acompañar a Andrea, pues ha sido algo que ha sido un gusto poder estar y acompañarla. Ha ido poco a poco evolucionando y ha sido muy padre y muy interesante poder ver la gran artista en la que se está convirtiendo”.