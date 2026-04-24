¿Habrá segunda parte? Esto es lo que se sabe sobre la continuación del biopic de Michael Jackson

El biopic Michael, protagonizado por Jaafar Jackson, ya llegó a los cines como una de las producciones más ambiciosas sobre la vida del “Rey del Pop”. Dirigida por Antoine Fuqua, la primera parte se centra desde los Jackson 5 hasta su consolidación como estrella global en los años 80.

En su entrevista con Entertainment Tonight, Jaafar Jackson dejó entrever el futuro del proyecto al asegurar que la historia de Michael apenas comienza:

Esta película es solo el inicio… hay muchísimo que contar de la historia de Michael. Es imposible meterlo todo en una sola película, incluso en dos horas. Estoy emocionado por ver qué vendrá después. Definitivamente ya está en proceso, en una etapa temprana de desarrollo. Jaafar Jackson

Según reportes de producción, ciertos eventos —especialmente las acusaciones— no pudieron incluirse en la primera cinta por restricciones legales relacionadas con acuerdos previos. Por lo que se gastaron millones de dólares en volver a grabar varios fragmentos de la película.

Aunque Jaafar no quiso dar muchos detalles de la siguiente entrega, la primera está dando mucho de qué hablar, entre una crítica dividida y la falta de participación de miembros de la familia como Janet y Paris Jackson, quienes no quisieron tener nada que ver con la biopic del Rey del Pop.