Chayanne regresa al Auditorio Nacional tras siete años de ausencia

El cantante puertorriqueño se entregó por completo a su público en la Ciudad de México, tras aparecer desde debajo del escenario, emergiendo en un elevador al ritmo de “Bailemos otra vez”.

El concierto, como parte de su gira, reunió a cerca de 10 mil asistentes que abarrotaron el lugar y corearon sus éxitos desde el inicio del espectáculo.

El artista expresó su emoción por volver a México y reencontrarse con su público, destacando el tiempo que había pasado desde su última presentación en este escenario.

El espectáculo se caracterizó por una producción de gran formato, con músicos en vivo y un cuerpo de bailarines que acompañaron al intérprete en temas como “Salomé” y “Provócame”, consolidando una noche llena de energía, baile y nostalgia.

Este regreso forma parte de una serie de presentaciones programadas en el Auditorio Nacional los días 22 y 23 de abril, además de nuevas fechas en mayo, debido a la alta demanda de boletos.

Con este concierto, Chayanne reafirma su vigencia en la música latina y su fuerte conexión con el público mexicano.

A lo largo de la noche, Chayanne presentó un setlist que combinó temas de su nueva etapa con los clásicos que lo han mantenido vigente por décadas, como, “Torero”, “Dejaría todo”, “Atado a tu amor”, “Y tú te vas”, “Un siglo sin ti”, entre otras.

El show destacó por mantener la energía entre el baile y las baladas, algo característico de sus presentaciones. “Torero” y “Salomé”, fueron de los momentos más eufóricos, mientras que las baladas generaron una atmósfera más íntima dentro del recinto.

