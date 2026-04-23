Ale Capetillo honra a su abuelita en la Feria de Sevilla

Ale Capetillo rindió homenaje a su abuelita en la tradicional Feria de Sevilla con traje inspirado en su historia. A través de redes sociales, Ale compartió varias fotos y videos de los momentos que ha pasado en dicho lugar.

La joven sorprendió al visitar por primera vez la Feria de Sevilla, con su primer traje de flamenco, tal como su Yeya lo habría hecho. Cabe mencionar que cada año, la feria reúne a visitantes nacionales e internacionales en torno al baile, el flamenco y la gastronomía andaluza.

Para vivir esta tradición con un motivo especial, Ale mandó a hacer su primer vestido típico sevillano en la misma boutique donde adquirió su mantilla meses atrás. Se trata de Lina Sevilla, una firma que apuesta por preservar la cultura andaluza a través de diseños que combinan tradición y modernidad.

Para su primera visita junto a su esposo Nader Shoueiry, Ale eligió un vestido de lunares blanco con negro, un diseño muy parecido a uno de los trajes que su abuelita uso en alguna de sus visitas.

Ale escribió, “llegué a primera hora a recoger mi primer vestido de flamenca, inspirado en mi Yeya”.