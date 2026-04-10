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Estas serían las escenas eliminadas de la película de Michael Jackson

Una cláusula legal obligó a borrar algunas partes delicadas de la vida del Rey del Pop para su biopic, representando costos millonarios.

Abril 10, 2026 • 
Tania Franco
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Lionsgate

El esperado biopic de Michael Jackson, titulado Michael, ha generado controversia incluso antes de su estreno tras confirmarse que eliminará por completo las escenas relacionadas con las acusaciones de abuso infantil que marcaron una etapa clave en la vida del artista.

Originalmente, la película incluía un tercer acto enfocado en el impacto de estas acusaciones en su carrera y vida personal. Sin embargo, una cláusula legal vinculada a un acuerdo con Jordan Chandler —uno de los acusadores de 1993— prohíbe representar o mencionar su caso en producciones audiovisuales, lo que obligó a modificar el guion desde cero.

Este cambio no solo alteró la narrativa, sino que también generaría un fuerte impacto en la producción. El equipo tuvo que realizar re-grabaciones durante aproximadamente 22 días, con un costo adicional estimado entre 10 y 15 millones de dólares, financiados por el patrimonio del cantante.

Estas serían las escenas eliminadas de la película de Michael Jackson

Getty Images

Como resultado, el nuevo enfoque de la película deja atrás la polémica para centrarse en el auge artístico de Jackson, particularmente durante la era de su icónica gira Bad, así como en su compleja relación con su padre, Joe Jackson.

En medio de estos cambios y ajustes de último momento, la expectativa por Michael no deja de crecer. La producción ya comenzó a generar conversación tras su premiere internacional el 10 de abril de 2026 en Berlín, donde actores como KeiLyn Durrel Jones, Jaafar Jackson, Nia Long, Juliano Valdi y Miles Teller desfilaron por la alfombra roja antes de la proyección del filme. En México, la película tiene previsto su estreno el 23 de abril de 2026, marcando el momento en que el público podrá descubrir esta nueva visión sobre la vida del Rey del Pop.

Jaafar Jackson Michael Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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