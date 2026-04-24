¡Rompe récords! El biopic de Michael Jackson supera a Elvis y Bohemian Rhapsody

El biopic Michael, centrado en la vida de Michael Jackson, protagonizada por el sobrino del actor Jaafar Jackson, se ha convertido en un fenómeno entre el público, alcanzando un impresionante 96% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la audiencia. Este resultado lo coloca por encima de otros grandes musicales biográficos que han marcado la industria en los últimos años.

Lionsgate

Películas como Elvis, Rocketman y Bohemian Rhapsody también lograron conectar con el público, pero con cifras menores: 94%, 88% y 85% respectivamente. Esto posiciona a Michael como el biopic musical con mejor recepción para los fans.

A pesar de que la crítica especializada no ha sido tan favorable —con una calificación considerablemente más baja—, la respuesta del público ha sido contundente, siendo que este tipo de producciones logra conectar más con los fans que con los críticos.

El impacto de Michael no solo radica en sus números, sino en el interés que ha generado alrededor de la historia del “Rey del Pop”, interpretado por Jaafar Jackson. La cinta revive momentos clave de su infancia y adultez, desde sus inicios hasta su consolidación como ícono global, lo que ha despertado nostalgia y emoción en distintas generaciones por la siguiente parte de la historia, siendo que esta primera, funciona como introducción a su etapa como solista.