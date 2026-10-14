Revista
Síguenos en:
Realeza

Meghan Markle prepara su regreso oficial al Reino Unido: proyectos y filantropía

Tras su regreso temporal al Reino Unido, la duquesa de Sussex retomará la agenda pública junto al príncipe Harry con una visita benéfica a Nottingham, mientras equilibra la expansión de su marca y su posible retorno a la actuación.

Octubre 13, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Meghan Markle

Meghan también analiza propuestas dentro de la industria del entretenimiento con total selectividad.

Getty Images

El panorama institucional y mediático británico vuelve a centrar su atención en Meghan Markle. A más de seis años de haber apartado su rol en la primera línea de la realeza británica, la duquesa de Sussex se alista para protagonizar su primer acto público conjunto en tierras británicas junto al príncipe Harry.

El reencuentro con los compromisos presenciales tendrá lugar en Nottingham, un enclave con fuerte valor simbólico para la pareja, ya que fue el sitio elegido para su primera aparición oficial tras anunciar su compromiso matrimonial en 2017.

Una agenda multifacética entre la filantropía y el cine

Lejos de mantenerse al margen de la vida pública, personas cercanas al entorno de la duquesa señalan que se encuentra plenamente disponible para respaldar aquellas causas que siempre ha abanderado. “Hay causas y problemas que Meghan realmente sigue apasionada en apoyar”, compartió una fuente cercana al medio.

Sin embargo, compaginar la visibilidad pública con su faceta empresarial y familiar requiere de una estricta organización. Con sus hijos adaptados a la rutina escolar y un equipo consolidado al frente de su marca de estilo de vida As Ever, la agenda de la duquesa se encuentra en su punto de máxima actividad.

Entre sus prioridades actuales destaca también la evaluación de nuevos guiones y proyectos interpretativos. Tras volcarse por completo en su rol maternal y en el desarrollo corporativo durante los últimos años en California, la intérprete analiza propuestas dentro de la industria del entretenimiento con total selectividad.

Un retorno marcado por la expectación

Esta visita benéfica en Nottingham marcará un precedente en la dinámica de la pareja en el Reino Unido. Aunque allegados al matrimonio sugieren que sus apariciones públicas oficiales continuarán siendo medidas y selectas a lo largo del año, el paso dado por Meghan Markle confirma una etapa de renovación personal donde la filantropía, los negocios y la interpretación vuelven a coexistir en primer plano.

Meghan Markle Harry
Marjorie Daphnis
Relacionadas
El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana
Realeza
El hermano de Lady Di revela quién es la actriz que mejor ha interpretado a Diana
Octubre 12, 2026
 · 
Tania Franco
Kate y William en Belfast
Realeza
La diplomacia del estilo: El guiño tradicional de Kate Middleton en su visita a Belfast
Octubre 09, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Meghan, Harry y Lilibet
Realeza
La princesa Lilibet reaparece en video y su tierno tono de voz enamora a las redes
Octubre 07, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Sofía de Suecia
Realeza
Sofía de Suecia estrena el cambio de look más radical de la realeza: el tono de pelo que dominará el otoño
Octubre 05, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
kate-middleton-dieta.jpg
Realeza
Chef de Kate Middleton revela su estricta dieta; esto es lo que no come la Princesa de Gales
Darren McGrady dio a conocer qué no puede comer la esposa del príncipe William por protocolo real
Agosto 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
los borbones imperio español
Realeza
Los Borbones: La debacle del imperio español, esta es su historia
Diciembre 16, 2020
 · 
Comercial
Meghan Markle revela sus sentimientos por la reina Isabel IIharry y meghan como se conocieron
Realeza
Así fue cómo Meghan y el príncipe Harry se conocieron y se enamoraron
Agosto 18, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
Haakon VIII: quién es el nuevo rey de Noruega que asume la Corona tras la muerte de Harald V
Realeza
Haakon VIII: quién es el nuevo rey de Noruega que asume la Corona tras la muerte de Harald V
Tras la muerte de Harald V, Haakon VIII asume el trono de Noruega a los 53 años, dando inicio a una nueva etapa para la monarquía del país escandinavo.
Agosto 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez