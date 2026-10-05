Sofía de Suecia estrena el cambio de look más radical de la realeza: el tono de pelo que dominará el otoño

Las transiciones de estación suelen traer consigo una renovación en el tocador de las royals, pero el más reciente movimiento de estilo de la princesa Sofía de Suecia ha superado todas las expectativas. Durante la apertura solemne del Parlamento en Estocolmo, a la que acudió junto al príncipe Carlos Felipe y el resto de la familia real, la aristócrata de 41 años acaparó todas las miradas al debutar una dramática e impecable transformación de color en su melena.

Tras varias temporadas luciendo técnicas de aclarado gradual como el balayage y destellos miel, Sofía ha decidido dar un giro de 180 grados para abrazar la tendencia cromática que promete dominar el otoño/invierno: el Dark chocolate gloss.

Príncipe Carlos Felipe, princesa Sofía, Christopher O’Neill y princesa Magdalena durante la apertura solemne del Parlamento en Estocolmo. Getty Images

Las claves del Dark chocolate gloss: el tinte que enmarca y rejuvenece

Lejos de los castaños planos que pueden endurecer los rasgos, la elección de la princesa sueca destaca por una pigmentación rica en matices cálidos que aportan una calidez aterciopelada al rostro.

Según los expertos en coloración, esta tonalidad es una de las más eficaces para lograr un efecto well-aging inmediato por tres razones fundamentales:

Saturación y salud capilar: Al abandonar la decoloración veraniega y aplicar baños de color ricos en aceites, la fibra capilar recupera densidad visual, cuerpo y un brillo espejo indiscutible.

Resalta el tono de los ojos: La profundidad del café oscuro crea un contraste dramático que enciende al instante los ojos claros (azules y verdosos), haciendo que la mirada luzca más descansada y expresiva.

Efecto marco definido: Estructura las facciones del rostro sin necesidad de maquillajes recargados, proyectando una imagen fresca, pulida y elegante.

Un peinado de inspiración victoriana con lazo de satén

Para acentuar la elegancia atemporal de su nuevo color, Sofía apostó por un peinado de inspiración romántica: un semirecogido peinado con ondas suaves y rematado con un lazo de satén negro. Este accesorio, que sigue consolidándose como el toque de peinado favorito de las princesas europeas, armonizaba a la perfección con su conjunto monocromático de falda y chaqueta estructurada con solapas blancas.

La princesa Sofía con un look femenino y sobrio, perfecto para el otoño. Getty Images

Con esta lección de estilo, la princesa Sofía confirma que la temporada fría llama a abrazar la riqueza de los tonos oscuros sofisticados, reafirmando que un cambio de melena bien ejecutado es el mejor aliado para elevar cualquier look de etiqueta.