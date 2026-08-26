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Roxana Puente

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Entretenimiento
Roxana Puente rinde tributo a Selena con un espectacular show en vivo
La cantante llevará al escenario los grandes éxitos de la Reina del Tex-Mex el próximo 5 de septiembre, acompañada por músicos, bailarines, mariachi y más de 20 profesionales.
Agosto 26, 2026
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Diana Laura Sánchez