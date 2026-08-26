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Tim Curry
Entretenimiento
Muere Tim Curry a los 80 años; esto se sabe
El intérprete británico, recordado por dar vida a Pennywise y al doctor Frank-N-Furter, murió en Los Ángeles a los 80 años en Los Ángeles, confirmó su representante y amiga de muchos años, Marcia Hurwitz.
Agosto 26, 2026
·
Diana Laura Sánchez