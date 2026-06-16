Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Jennifer Garner revela detalles de su etapa más dura con Ben Affleck y cómo afectó a su carrera en Hollywood

Jennifer Garner reconoce que las dificultades personales y familiares derivadas de su ruptura con Ben Affleck estuvieron a punto de terminar con su carrera.

Junio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jennifer Garner revela detalles de su etapa más dura con Ben Affleck y cómo afectó a su carrera en Hollywood

Jennifer Garner revela detalles de su etapa más dura con Ben Affleck y cómo afectó a su carrera en Hollywood

Getty Images

Jennifer Garner reveló que los difíciles años posteriores a su separación de Ben Affleck afectaron tanto su vida personal como su carrera en Hollywood, donde incluso estuvo a punto de ser despedida por su representante.

La actriz explicó que decidió poner en pausa parte de su trayectoria profesional para priorizar el bienestar de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Affleck, de quien se separó en 2015 y se divorció en 2018.

Jennifer Garner revela detalles de su etapa más oscura junto a Ben Affleck

Durante una entrevista con la revista InStyle, Jennifer se sinceró sobre cómo le afectó su separación de Ben Affleck y cómo tuvo que hacer a un lado su carrera en Hollywood para proteger a sus tres hijos durante el duelo que atravesó su familia.

Cuando estás embarazada, tienes un bebé y te recuperas, dejas de trabajar durante mucho tiempo”, dijo la actriz de 54 años sobre cómo la maternidad implicó de por sí un desafío en su carrera.

La actriz confesó que tras la maternidad, trabajó realmente muy poco; sin embargo, los conflictos familiares fueron los que realmente frenaron su carrera, y aunque no dio nombres, hizo referencia a los años en los que Affleck tuvo problemas con el alcoholismo, y a la época en la que puso fin a su matrimonio.

Garner también reveló que su representante le advirtió que debía volver a comprometerse con nuevos proyectos o considerar retirarse de la actuación, pero ella decidió priorizar a su familia por encima de su carrera profesional.

jennifer-garner-ben-affleck-1200x675.jpg

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados por diez años

GETTY IMAGES

El regreso de Jennifer Garner a Hollywood

Ahora que sus hijos son más independientes, Jennifer Garner ha podido retomar con mayor fuerza su carrera como actriz, compaginándola con su trabajo en Once Upon a Farm y su labor benéfica con Save the Children, además de preparar su próxima serie, Five Star Weekend.

Me siento afortunada porque realmente me acerco a la actuación desde un lugar de alegría”, comparte. “No estoy torturada. No está llenando un agujero. Simplemente me encanta hacerlo. Y me encanta estar rodeada de gente a la que le encanta hacerlo. Era realmente, realmente feliz cuando trabajaba en el teatro de verano y ganaba cien dólares a la semana”.

Y añadió: “Tener este año y medio en el que simplemente me entregué a la actuación, porque este trabajo es muy egoísta. Todo depende de tu horario. No se trata de lo que los niños tienen en el colegio. No se trata de recoger y dejar y llegar a casa para cenar... Cuando trabajo, no pido perdón a mis hijos por ello. Les agradezco que hayan sido tan amables al respecto. Pero eso forma parte de la vida. Trabajar duro es parte de la vida, y equivocarse es parte de la vida. Tropezar y caer, hay sitio para todo eso”.

Te puede interesar...
matt damon y ben affleck
Entretenimiento
Ben Affleck, tras su divorcio de Jennifer Lopez, vuelve a trabajar con Matt Damon: las primeras imágenes
Enero 30, 2025
 · 
Lorena Salcedo
ben affleck
Entretenimiento
Ben Affleck regresa a la pantalla grande tras su divorcio de Jennifer López: ¿de qué trata su nueva película?
Enero 29, 2025
 · 
Lorena Salcedo

Jennifer Garner
Melisa Velázquez
Relacionadas
joe-alwyn-sarah-pidgeon.jpeg
Entretenimiento
Joe Alwyn estrena romance con Sarah Pidgeon tras su romance con Taylor Swift
Junio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
angelina-jolie-hija-zahara.jpeg
Entretenimiento
Otra hija de Angelina Jolie y Brad Pitt busca eliminar legalmente el apellido de su padre
Junio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Renée Zellweger responde a las críticas que recibió el físico de Bridget Jones en su 25 aniversario
Entretenimiento
Renée Zellweger rompe el silencio sobre la obsesión por el peso de Bridget Jones en su 25 aniversario: “Era una chica normal”
Junio 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera
Entretenimiento
Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera
Junio 15, 2026
 · 
Tania Franco
Jorge Blanco y Stephie Camarena comparten la dolorosa pérdida de su bebé con un emotivo mensaje
Entretenimiento
Jorge Blanco y Stephie Camarena comparten la dolorosa pérdida de su bebé con un emotivo mensaje
La pareja anunció la noticia a través de redes sociales y agradeció el apoyo recibido mientras atraviesan su proceso de duelo
Junio 14, 2026
 · 
Tania Franco
steven-spielberg-1200x675.jpg
Entretenimiento
“Ahora creo en quienes los han visto”: Steven Spielberg habla de su película ‘El Día de la Revelación’
El cineasta aseguró que ahora cree más en quienes afirman haber visto fenómenos inexplicables y explicó que su nueva película busca reflexionar sobre la unión de la humanidad.
Junio 15, 2026
 · 
Tania Franco
La bella reflexión de Oliver Tree sobre la vida que hoy cobra un nuevo significado tras su muerte
Entretenimiento
La bella reflexión de Oliver Tree sobre la vida que hoy cobra un nuevo significado tras su muerte
Tras su muerte a los 32 años, resurge una entrevista en la que el cantante recordó cómo el fallecimiento de su primo cambió su vida para siempre.
Junio 15, 2026
 · 
Tania Franco
Katy Perry roba miradas en el Mundial 2026 con un conmovedor gesto sobre el escenario
Entretenimiento
¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?
La cantante estadounidense protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles
Junio 12, 2026
 · 
Tania Franco