El hotel de la Belle Époque que volvió al centro de atención con la boda de Dua Lipa

Fotos: Cortesía

Con vistas al Golfo de Palermo, en un escenario donde grandes villas aristocráticas recibían a miembros de la realeza europea, magnates y figuras de la alta sociedad que llegaban en yate a Sicilia, Villa Igiea ocupa un lugar singular en la historia cultural de la isla. Encargada por la poderosa familia Florio en el apogeo de su influencia a finales del siglo XIX, la propiedad se convirtió en uno de los grandes símbolos de la Belle Époque en el Mediterráneo, acogiendo a personalidades como el zar Nicolás II de Rusia, el rey Eduardo VII del Reino Unido y el financiero J.P. Morgan. Tras una extensa restauración y reinterpretación llevada a cabo por Rocco Forte Hotels, Villa Igiea inició un nuevo capítulo, preservando su patrimonio histórico mientras incorpora interiores refinados, espacios renovados y una nueva expresión del glamour siciliano.

Su encanto atemporal continúa atrayendo a una nueva generación de viajeros internacionales, entre ellos Dua Lipa, quien eligió el hotel este fin de semana como base para las celebraciones de su boda en Sicilia, atraída por su combinación única de privacidad, historia, ubicación frente al mar y auténtico espíritu siciliano.

Construido en 1900, en pleno auge de la Belle Époque, el histórico palacio Art Nouveau fue cuidadosamente renovado por Olga Polizzi, Vicepresidenta y Directora de Diseño de Rocco Forte Hotels, en colaboración con los reconocidos arquitectos Paolo Moschino y Philip Vergeylen, de Nicholas Haslam Studios. Para reimaginar los interiores, el equipo se inspiró en la propia arquitectura del hotel, en el estilo de vida de la familia Florio y en los períodos eduardiano y Belle Époque que marcaron la edad dorada de Villa Igiea. El resultado es una estética que combina elegancia clásica e identidad siciliana, con muebles de ratán, mármol de Carrara contrastado con mármoles y azulejos locales, además de antigüedades, textiles sofisticados y elementos artesanales que reflejan el carácter de la isla.

Con 72 habitaciones y 28 suites, todas decoradas de forma individual, los interiores de Villa Igiea son una oda a la elegancia mediterránea. Las paredes están revestidas con exclusivos papeles pintados hechos a mano por la comunidad de San Patrignano, en armonía con mobiliario histórico, tejidos nobles y una paleta inspirada en el paisaje local: ámbar, hibisco, granada y verde salvia.

El mobiliario clásico, los techos altos y las tapicerías crean una atmósfera que equilibra tradición y frescura. En las suites con vistas al mar, piezas originales del siglo XIX, incluyendo consolas y espejos antiguos, ocupan un lugar destacado, mientras que las terrazas privadas cuentan con tumbonas y áreas lounge ideales para contemplar la puesta de sol siciliana. Elementos artesanales locales, como las vibrantes mayólicas pintadas a mano en los suelos de los baños, completan la experiencia con autenticidad y encanto.