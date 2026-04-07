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La hija de Angelina y Brad que huyó de la fama: Shiloh Jolie y el debut que construyó en secreto

La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt lleva años construyendo su camino en silencio — y el mundo acaba de darse cuenta

Abril 07, 2026 • 
Tania Franco
shiloh jolie pitt gana 14 mil dolares a la semana

AFP

Shiloh Jolie, de 19 años, apareció brevemente en el teaser del videoclip “What’s a Girl to Do” de la estrella K-pop Dayoung — y el internet colapsó. Pero este es el resultado de años de trabajo silencioso que casi nadie vio venir. Sin redes sociales y una vida con extrema privacidad, la curiosidad por la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt sigue a tope.

brad pitt angelina jolie

Getty Images

De hija de famosos a profesional del baile

Desde 2022, Shiloh entrena en el Millennium Dance Complex de Los Ángeles bajo coreógrafos de alto nivel. Su coreógrafo Lil Kelaan Carter lo resumió mejor que nadie: “Nunca usa su estatus de celebridad para ninguna ventaja. Ni siquiera sabía quién era al principio.”

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El 2 de abril de 2026, Starship Entertainment publicó el teaser de Dayoung y las redes explotaron al reconocer a Shiloh entre los bailarines. Lo más llamativo es que llegó al proyecto a través de una audición abierta, sin que nadie en la producción supiera quién era su familia hasta después de terminar el rodaje.

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Getty

Su parecido con Angelina Jolie hizo el resto. Miles de comentarios la describieron como “copia y pega” de su madre. Sin redes sociales. Sin entrevistas. Sin capitalizar el apellido. Mientras la mayoría de los hijos de celebridades debutan con toda la maquinaria detrás, Shiloh eligió el camino contrario — y eso es exactamente lo que la hace tan interesante. El videoclip completo se estrena el 7 de abril de 2026. El mundo está prestando atención.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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