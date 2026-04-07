Robert Pattinson y su película favorita de Crepúsculo: ¿una indirecta a Kristen Stewart?

Antes de ser uno de los actores más cotizados de Hollywood, Robert Pattinson fue Edward Cullen. El vampiro más famoso de su generación, protagonista de una saga que entre 2008 y 2012 se convirtió en un fenómeno cultural global: millones de fans, portadas de revistas, alfombras rojas que paralizaban ciudades enteras.

“Crepúsculo” no solo lo lanzó al estrellato — también le dio pareja dentro y fuera de la pantalla, en una relación con Kristen Stewart que el mundo entero siguió como si fuera la continuación de los libros. Hoy, Pattinson está en otro momento de su carrera. Acaba de estrenar The Drama, la nueva película de A24 dirigida por Kristoffer Borgli, donde comparte créditos con Zendaya en una comedia oscura que ya genera conversación en todos lados.

Fue precisamente durante la promoción del filme donde Zendaya, su coprotagonista, le hizo la pregunta para una revista que nadie esperaba: ¿cuál es tu película favorita de Crepúsculo?

Podrías ser la primera, pero realmente me gustaba mucho la segunda. Robert Pattinson

¿Una indirecta a su ex?

Luna Nueva es la segunda entrega de la saga. La que todos recuerdan porque Edward abandona a Bella en el bosque y desaparece durante casi toda la película — es, de hecho, el filme donde Pattinson menos aparece en pantalla de toda la franquicia. Y Bella, como todos saben, es Kristen Stewart: su ex, con quien vivió una de las relaciones más públicas y más dolorosas del Hollywood de los 2010, que terminó cuando salieron a la luz fotos de ella siendo infiel con el director Rupert Sanders en 2012.

Lo interesante es que el actor se distingue por ser gracioso en las entrevistas, y muchos creen que se avergüenza de su participación en la saga, siendo que hoy su carrera tomó un camino más maduro en el cine. Por lo que causa gracia, que su “favorita” sea en la que menos sale en pantalla.

Además, en esta entrega él es quien se va, quien toma la decisión de romper la relación. Cuando en la vida real, el escándalo y los medios se encargaron de exponer algo tan vulnerable como su vínculo con Kristen.