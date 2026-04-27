Antonio Banderas y Melanie Griffith vuelven a posar juntos

El actor Antonio Banderas compartió una postal en sus redes sociales en la que posa feliz y sonriente junto a su hija, Stella del Carmen, y su marido, Alex Gruszynski, con el que se casó el pasado mes de octubre, además, también aparece con su exmujer, Melanie, de la que se divorció hace más de una década, en 2014.

Ahora, ambos disfrutan de una nueva etapa en su relación, ahora como buenos amigos por el bienestar de la hija que tienen en común.

En la imagen que subió el actor, aparece el texto que dice, “ayer pasé un momento encantador y divertido en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella y mi exesposa y amiga de toda la vida, Melanie”.

Cabe recordar que ambos actores coincidieron por primera vez trabajando en “Two Much” en 1995, la película dirigida por Fernando Trueba y que se rodó en España y Estados Unidos.

Las estrellas de Hollywood se casaron en Londres en 1996 y se divorciaron oficialmente en 2015. A pesar de ello, siguen siendo excelentes amigos, Melanie reside en Los Ángeles y Antonio en Málaga. Este fin de semana, acudieron a cenar a un restaurante y al salir un paparazzi los captó agarrados del brazo.