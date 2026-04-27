¡Millie Bobby Brown vestida de novia! Enola Holmes 3 revela su primer vistazo

El universo de Enola Holmes acaba de dar un nuevo adelanto y tiene a los fans haciendo teorías. Netflix reveló el primer vistazo oficial de la tercera parte, confirmando además su estreno para el 1 de julio de 2026. Las primeras imágenes muestran a una protagonista más madura, pero igual de intrépida, ahora rumbo a Malta para enfrentar —según la sinopsis oficial— el caso “más enredado y peligroso” de su vida, mientras sus aspiraciones personales y profesionales colisionan.

¿Habrá boda?

Uno de los detalles que más conversación ha generado es el look nupcial mostrado en el primer vistazo, que ha desatado especulaciones sobre una posible boda entre Enola y Tewkesbury. De hecho, nuevas imágenes y declaraciones del elenco apuntan a que el romance entre ambos tendrá un peso mucho mayor en esta entrega, aunque no sin drama.

Pero el gran gancho parece estar en el tono. Todo apunta a que esta tercera película será más ambiciosa, más emocional y también más madura que las anteriores. A ello se suma el regreso de personajes clave como Sherlock, Eudoria, Watson y Moriarty, una combinación que eleva las apuestas para la detective.