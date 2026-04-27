Pedro Pascal visita la CDMX y luce playera de la Selección Mexicana de Futbol

La presencia de Pedro Pascal generó gran expectativa entre sus fans, especialmente durante eventos multitudinarios en la capital del país, donde se ha mantenido activo en las últimas semanas recientes por proyectos profesionales y promocionales.

Durante su aparición en la convención CCXP México, el intérprete sorprendió al púnlico al portar la playera de la Selección Mexicana de Futbol, gesto que fue recibido con entusiasmo por los asistentes. La imagen del actor con el jersey tricolor rápidamente se viralizó en redes sociales, consolidando su cercanía con el público mexicano y su simpatía por la cultura local.

Pedro Pascal visitó nuestro país principalmente por motivos profesionales vinculados a la promoción de sus proyectos recientes y su participación en eventos de entretenimiento. En particular, el actor formó parte de la convención CCXP México, donde participó en paneles relacionados con producciones como The Mandalorian & Grogu, uno de sus trabajos más conocidos.

La cinta que continúa la historia de Din Djarin y Grogu, ha sido presentada como una de las apuestas clave del estudio para llevar la franquicia de Star Wars del streaming al cine.

La CCXP México, es uno de los encuentros de cultura pop más importantes de América Latina, que reunió del 24 al 26 de abril a miles de fans, creadores y estrellas internacionales.