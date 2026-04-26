Cazzu confirma que ya superó a Christian Nodal

Cazzu dejó claro que su historia con Christian Nodal ya quedó en el pasado. Durante una reciente presentación en Estados Unidos, aseguró que ya superó completamente su relación, afirmando que sus sentimientos por el padre de su hija cambiaron desde hace tiempo.

La artista se sinceró con su público antes de interpretar el tema inspirado en Nodal y dijo que ya no conecta con ese sentimiento.

Frente a sus fans expresó, “esta canción la escribí hace un tiempo, ya no es mía, ya no me siento así hace mucho”.

Cazzu explicó que ha logrado sanar, por lo que esa emoción ya no le pertenece. “Se la quiero dedicar a todas las personas que estén pasando por un momento sensible, pueden llorar”, agregó.

De esta manera, Cazzu dejó claro que el su historia de amor con Nodal quedó en el pasado, y dijo que dicho tema que muchos asocian con su separación del cantante de regional mexicano, ya no forma parte de su vida.

Cabe recordar que “la cueva” fue lanzada en diciembre de 2024, como una catarsis artística luego de su ruptura con Christian Nodal. La canción está cargada de metáforas sobre refugio y despedida, como un himno al desamor.