Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Cazzu confirma que ya superó a Christian Nodal

La cantante argentina reveló que la emoción que inspiró el tema “La cueva” ya quedó en el pasado

Abril 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
cazzu-nuevo-libro-perreo.jpg

INSTAGRAM

Cazzu dejó claro que su historia con Christian Nodal ya quedó en el pasado. Durante una reciente presentación en Estados Unidos, aseguró que ya superó completamente su relación, afirmando que sus sentimientos por el padre de su hija cambiaron desde hace tiempo.

La artista se sinceró con su público antes de interpretar el tema inspirado en Nodal y dijo que ya no conecta con ese sentimiento.

Frente a sus fans expresó, “esta canción la escribí hace un tiempo, ya no es mía, ya no me siento así hace mucho”.

Cazzu explicó que ha logrado sanar, por lo que esa emoción ya no le pertenece. “Se la quiero dedicar a todas las personas que estén pasando por un momento sensible, pueden llorar”, agregó.

De esta manera, Cazzu dejó claro que el su historia de amor con Nodal quedó en el pasado, y dijo que dicho tema que muchos asocian con su separación del cantante de regional mexicano, ya no forma parte de su vida.

Cabe recordar que “la cueva” fue lanzada en diciembre de 2024, como una catarsis artística luego de su ruptura con Christian Nodal. La canción está cargada de metáforas sobre refugio y despedida, como un himno al desamor.

Cazzu Christian Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Dónde está hoy Bubbles? El inseparable chimpancé de Michael Jackson
Entretenimiento
¿Dónde está hoy Bubbles? El inseparable chimpancé de Michael Jackson
Abril 24, 2026
 · 
Tania Franco
El reencuentro entre Leighton Meester y Chace Crawford que revivivió Gossip Girl
Entretenimiento
El reencuentro entre Leighton Meester y Chace Crawford que revivivió Gossip Girl, así lucen en 2026
Abril 24, 2026
 · 
Tania Franco
¡Rompe récords! El biopic de Michael Jackson supera a Elvis y Bohemian Rhapsody
Entretenimiento
¡Rompe récords! El biopic de Michael Jackson supera a Elvis y Bohemian Rhapsody
Abril 24, 2026
 · 
Tania Franco
loli-bahia-rosalia.jpeg
Entretenimiento
Quién es y a qué se dedica Loli Bahía, la pareja de Rosalía
Abril 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Paris Jackson debuta en portada de revista
Entretenimiento
Paris Jackson se pronuncia en contra de la película de su padre Michael Jackson
La modelo denunció “mentiras descaradas” y falta de honestidad en la biopic de Antoine Fuqua
Abril 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-miranda-juan-felipe-samper-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Juan Felipe Samper, el novio actual de Carolina Miranda, la bella protagonista de ‘Perfil falso’
La actual pareja de la estrella de la exitosa serie, posee una fructífera carrera musical
Enero 12, 2025
 · 
Laura Reyes
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
El actor regresa a México para hacer teatro musical y, a corazón abierto, nos habla de su familia, de cuando se le subió la fama, la compleja relación con su padre y la salud mental masculina
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona
Aislinn Derbez lanza La Magia del Caos
Entretenimiento
‘La Magia del Caos’ de Aislinn Derbez
Abril 22, 2020
 · 
Alejandra Morón