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Demi Lovato sorprende al cantar con su esposo por primera vez en Nueva York durante emotivo concierto

La artista invitó a Jordan Lutes al escenario del Madison Square Garden para interpretar juntos “Iris”, en un momento íntimo que emocionó a sus fans.

Abril 24, 2026 • 
Tania Franco
Demi Lovato sorprende al cantar con su esposo por primera vez en Nueva York durante emotivo concierto

En una de las noches más emotivas de su gira, Demi Lovato sorprendió al público de Nueva York al invitar por primera vez a su esposo, Jordan “Jutes” Lutes, al escenario del Madison Square Garden. La pareja compartió una interpretación especial de “Iris”, canción que tiene un significado muy personal para ambos al haber sido elegida para su primer baile.

El momento desató la ovación del público y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde fans celebraron ver a la cantante compartir un instante tan íntimo en pleno concierto. Más allá de la sorpresa musical, el dueto mostró una faceta más personal de Demi, quien ha integrado nuevas capas de vulnerabilidad y emoción a esta etapa de su carrera.

Demi Lovato
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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