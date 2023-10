Taylor Swift y Travis Kelce son captados tomados de la mano en Nueva York

La famosa cantante estadounidense Taylor Swift y Travis Kelce aparecieron juntos caminando en las calles de Nueva York agarrados de la mano.

Esto después de que comenzaron los rumores de que Taylor y Travis estaban saliendo debido a que la famosa comenzó a asistir a los juegos de los Kansas City Chiefs junto a la madre de Travis.

Previo a su breve aparición en el programa Saturday Night Live, la pareja fue fotografiada mientras caminaban tomados de la mano cuando salieron a cenar juntos. Esta es su primera aparición pública.

De acuerdo con People, hace unos meses, Travis asistió a uno de los conciertos del The Eras Tour en Estados Unidos y el jugador de futbol americano quedó enamorado de Taylor, tanto que explicó en el podcast de New Hights que quería hablar con Taylor o darle un ‘friendship bracelet’ con su número.

“Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad y recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor Swift una con mi número”, dijo.

Una fuente reveló a Page six que todo parece indicar que la pareja está muy enamorada, pues durante su cita, el deportista “mantuvo sus manos en la cintura de la cantante durante toda la noche y no dejaban de besarse. Parece que están enamorados. Taylor parecía muy emocionada con él, estaban abrazados, hablando y besándose en el lugar principal por donde pasaban los camareros y la gente. No les importó, ni se movieron. Están en su propio mundo”.

Según dicha fuente, la pareja tambiñen estuvo con Pete Davidson, Madelyn Cline, Lorne Michaels, Dave Chapelle, Michael Che, Joe Keery y Colin Jost.