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Blake Lively reclama más de 8 millones de dólares a Justin Baldoni por gastos legales

La batalla entre la actriz Blake y el actor y director Justin continúa generando titulares

Julio 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Los problemas entre Justin Baldoni y Blake Lively fueron notorios desde la promoción de la película “It ends with us”

ESPECIAL

Se dio a conocer que Lively presentó una solicitud formal ante una corte federal de Nueva York para reclamar más de 8 millones de dólares a Baldoni y a su productora, Wayfarer Studios, como reembolso de los gastos legales derivados del mediático pleito relacionado con la película Romper el círculo.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados por el equipo legal de la actriz, la cantidad solicitada asciende a 8.04 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 7.5 millones corresponden a honorarios de abogados y más de 539 mil dólares a gastos adicionales, incluyendo investigación, viajes y otros costos relacionados con el proceso judicial.

Cabe recordar que el enfrentamiento legal entre ambas estrellas comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively denunció a Justin Baldoni por presunto acoso sexual y represalías durante el rodaje de It Ends with Us. Baldoni negó las acusaciones y posteriormente presentó una contrademanda por difamación y extorsión por un monto de 400 millones de dólares, dirigida no solo contra Lively, sino también contra su esposo, el actor Ryan Reynolds. Sin embargo, dicha demanda fue desestimada por un juez federal.

Aunque ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial en mayo, el tribunal determinó que Blake tenía derecho a solicitar el reembolso de ciertos gastos legales, amparándose en una ley de California diseñada para proteger a personas que denuncian acoso o discriminación frente a demandas consideradas como represalías.

Blake Lively Justin Baldoni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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