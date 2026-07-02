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Amber Heard y Cara Delevigne tuvieron una relación sentimental

La modelo y actriz Cara Delevigne confirmó públicamente que tuvo un romance con la actriz Amber Heard, poniendo fin a años de especulaciones que surgieron durante el mediático proceso de divorcio y posterior batalla legal entre Heard y Johnny Depp

Julio 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Grosby Group

La revelación ocurrió durante una entrevista en The Louis Theroux Podcast, donde Delevigne habló abiertamente sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida personal, incluyendo sus problemas de adicción y sus relaciones sentimentales. Durante la conversación, la modelo reconoció que ella y Amber estuvieron “involucradas”, sentimentalmente después de la separación de Heard y Depp.

Amber Heard y johnny depp

De acuerdo con las declaraciones de Cara, ambas se conocieron mientras trabajaban en la película London Fields, proyecto en el que también participó Johnny Depp. La actriz británica aseguró que, durante el matrimonio entre Heard y Depp, no existía una relación romántica entre ellas, sino hasta después del divorcio en 2016.

“Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, cuando estaban atravesando el divorcio, si nos involucramos”, explicó Cara, quien señaló que Amber mantenía relaciones con otras personas durante ese periodo.

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Cara Delevingne

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Actualmente, Amber vive en Madrid, España, donde ha mantenido un perfil bajo desde que terminó el juicio con su exesposo. La actriz se dedica principalmente a su vida familia. Por su parte, Cara ha hablado sobre su proceso de rehabilitación y recuperación, además de mantener una relación con la cantante británica Minke.

Amber Heard Cara Delevingne
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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