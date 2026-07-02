Amber Heard y Cara Delevigne tuvieron una relación sentimental

La revelación ocurrió durante una entrevista en The Louis Theroux Podcast, donde Delevigne habló abiertamente sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida personal, incluyendo sus problemas de adicción y sus relaciones sentimentales. Durante la conversación, la modelo reconoció que ella y Amber estuvieron “involucradas”, sentimentalmente después de la separación de Heard y Depp.

De acuerdo con las declaraciones de Cara, ambas se conocieron mientras trabajaban en la película London Fields, proyecto en el que también participó Johnny Depp. La actriz británica aseguró que, durante el matrimonio entre Heard y Depp, no existía una relación romántica entre ellas, sino hasta después del divorcio en 2016.

“Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, cuando estaban atravesando el divorcio, si nos involucramos”, explicó Cara, quien señaló que Amber mantenía relaciones con otras personas durante ese periodo.

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Actualmente, Amber vive en Madrid, España, donde ha mantenido un perfil bajo desde que terminó el juicio con su exesposo. La actriz se dedica principalmente a su vida familia. Por su parte, Cara ha hablado sobre su proceso de rehabilitación y recuperación, además de mantener una relación con la cantante británica Minke.