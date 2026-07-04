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El éxito de Luis Miguel que muy pocos saben que primero cantó Michael Jackson

Mientras que Michael Jackson hizo de esta canción un éxito en 1978, Luis Migue hizo una exitosa versión en español en 1990.

Julio 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Blame it on the boogie: la canción de Michael Jackson que interpretó Luis Miguel en español

Blame it on the boogie: la canción de Michael Jackson que interpretó Luis Miguel en español

Getty Images

Luis Miguel se ha convertido en uno de los cantantes más valorados y exitosos de México, y cuando pensamos en su maravillosa trayectoria musical, es inevitable no pensar en sus boleros, baladas y canciones pop.

Sin embargo, existe una canción que marcó los primeros años de la carrera del cantante mexicano y que guarda una curiosa historia: originalmente fue interpretada por Michael Jackson, un éxito que lanzó en 1978.

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Blame it on the boogie: la canción de Michael Jackson que interpretó Luis Miguel en español

Fue en 1988 cuando Luis Miguel lanzó “Será que no me amas”, un tema incluido en su álbum Busca una mujer que rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera, y que con el paso de los años, se consolidó como uno de los clásicos más queridos de su repertorio.

Lo que pocos saben es que esta canción es una adaptación en español del éxito “Blame It on the Boogie”, grabado por el grupo The Jackson 5 en 1978, cuando Michael Jackson formaba parte de la agrupación junto a sus hermanos.

La canción fue escrita por Mick Jackson y fue grabada casi al mismo tiempo por él mismo; sin embargo, fue la versión de The Jackson 5, con Michael como una de sus voces principales, la que alcanzó una enorme popularidad a nivel mundial.

La versión de Luis Miguel VS The Jackson 5

Lejos de ser una traducción literal, la adaptación presentó una letra completamente distinta, manteniendo únicamente la esencia festiva y el ritmo bailable de la composición original, pero retoma parte de su concepto, especialmente en el coro, donde mantiene la idea de “culpar” presente en el título “Blame It on the Boogie”.

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