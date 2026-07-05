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Así reaccionó Cristiano Jr. al visitar el humilde barrio en Madeira donde creció CR7

Cristiano Ronaldo regresó a sus orígenes junto a su hijo, Cristiano Jr., para enseñarle el humilde barrio donde pasó su infancia.

Julio 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así reaccionó Cristiano Jr. al visitar el humilde barrio en Madeira donde creció CR7

Así reaccionó Cristiano Jr. al visitar el humilde barrio en Madeira donde creció CR7

Getty Images

El futbolista portugués regresó al lugar donde comenzó su historia, acompañado de su hijo Cristiano Jr., para mostrarle el barrio donde creció antes de partir a Lisboa a los 12 años en busca de su sueño de convertirse en futbolista profesional.

En una entrevista, Cristiano Ronaldo reveló que llevó a su hijo al humilde lugar donde vivió de niño en su natal Madeira, para enseñarle sus orígenes y darle una lección sobre el valor de las cosas y la humildad.

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La reacción de Cristiano Jr. al ver el barrio humilde donde creció su padre, Cristiano Ronaldo

Durante una entrevista para el canal de televisión portugués TVI, Ronaldo compartió cómo fue la experiencia de compartir este momento tan importante junto a su hijo, pues volver al barrio donde creció, causó un gran impacto emocional en él.

Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco”, contó el goleador.

Ronaldo también recordó cómo fue la reacción de su hijo al ver el lugar tan humilde donde creció, pues Cristiano Jr, ha crecido rodeado de lujos y comodidades.

Fui con Paixao y con Cristianinho y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: ‘Papá, ¿tú viviste aquí?’. Él no se lo podía creer”.

¿Por qué Cristiano Ronaldo llevó a su hijo al barrio donde creció?

Y CR7 agregó la razón por la que decidió llevar a su hijo: “Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo, incluso cuando hago eventos en escuelas intento transmitirle que con talento no se llega. Con trabajo y dedicación creo que puedo conseguir todo aquello que quieres hacer”.

Más allá de los títulos y los récords, la visita recordó la historia del pequeño Cristiano que, desde un modesto barrio de Madeira, soñó con cambiar su destino y, con esfuerzo y determinación, alcanzó la cima del futbol mundial.

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